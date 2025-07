Trump anuncia tarifa de 25% sobre produtos do Japão e da Coreia do Sul a partir de 1º de agosto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (7) a imposição de uma tarifa de 25% sobre "quaisquer produtos" do Japão e da Coreia do Sul enviados ao país, a partir de 1º de agosto. As informações foram divulgadas em duas cartas publicadas por ele na Truth Social. O americano destacou ainda que essas sobretaxas de 25% serão "separadas de todas as tarifas setoriais".

Nas cartas, o republicano também alertou que a tarifa pode subir caso Japão ou Coreia decidam retaliar. "Se, por qualquer motivo, vocês decidirem aumentar suas tarifas, então, qualquer que seja o valor desse aumento, ele será somado aos 25% que cobramos", e sugeriu que a taxa pode ser revista, "para cima ou para baixo, dependendo da relação com os países". A medida, segundo ele, busca corrigir "décadas de déficits comerciais insustentáveis" provocados por políticas tarifárias e não tarifárias dos dois países asiáticos.