Shell alerta para menor lucro e produção na divisão de gás

A empresa britânica de energia Shell alertou que seu resultado de comercialização e otimização em sua principal divisão integrada de gás cairá significativamente no segundo trimestre, uma vez que reduziu a projeção de produção da divisão e que os operadores foram afetados por um trimestre de preços voláteis.

A empresa afirmou que espera registrar lucros ajustados em sua divisão integrada de gás entre US$ 1,4 bilhão e US$ 1,8 bilhão, ante US$ 1,4 bilhão registrados no primeiro trimestre.