Sefaz inicia mutirão para processos atrasados do ITCD; entenda como funcionará

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) realizará uma força-tarefa para atender à demanda dos cearenses no tratamento do estoque de processos do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), especificamente os pedidos de cálculo relacionados a heranças (Causa Mortis). A quantidade de papéis a serem analisados e a expectativa de arrecadação com a medida não foram informados.

Já o outro é aquele em que o declarante ainda não respondeu documentalmente ao despacho de instrução no Sistema Tramita. Os pedidos foram categorizados conforme sua complexidade. Assim, os classificados como simples ou intermediários serão objeto de análise e finalização nos primeiros vinte dias corridos de julho. Por outro lado, os mais complexos terão análise posterior. Neste caso, será necessário que os responsáveis tributários preencham corretamente, com antecedência, o “Formulário de Declaração de Bens e Direitos”, para que possam ser analisados de forma mais célere.

Assim, a fase II do mutirão será dedicada ao atendimento dos contribuintes que promoverem a instrução processual na fase I. Para identificação da categorização prévia e dos processos não analisados e instruídos, que serão objeto de análise na fase I, clique aqui. Para os pendentes, na fase II do mutirão, clique aqui. Conforme a Sefaz, é importante que os contribuintes e seus representantes acompanhem diariamente a situação dos processos, pois pode haver necessidade de complementar documentos ou atender a novas solicitações.