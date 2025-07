Petrobras vê potencial de cooperação com a Índia

"São mercados que precisam de adição de energia, porque há um baixo consumo per capita. A Petrobras sendo responsável por um terço da produção de energia do Brasil pode entregar grande potencial para projetos em toda a cadeia de combustíveis, tanto de renováveis e fósseis", disse ela durante o Fórum Econômico Brasil-Índia, evento que reúne o setor privado e público dos dois países no Rio de Janeiro para discutir oportunidades de cooperação e negócios bilaterais.

A gerente executiva de Descarbonização e Mudança Climática da Petrobras, Viviana Coelho, reiterou nesta segunda-feira (7) que a Petrobras vê potencial de cooperação com o mercado indiano nas frentes de exploração e produção, e também de combustíveis renováveis.

A Índia foi, em 2024, o destino de 4% das exportações de petróleo da Petrobras, de acordo com a companhia. No início desse ano, a estatal assinou memorandos com empresas indianas para ampliar oportunidades mútuas nas áreas de exploração e produção, comercialização de petróleo e gás, descarbonização e soluções de baixo carbono, desenvolvimento de biocombustíveis e de novas energias.

Na avaliação de Coelho, uma das questões estruturantes que afetam ambos os países é como valorar os produtos mais sustentáveis.

"Quando falamos de transição energética para baixo carbono trata-se de um reordenamento das cadeias produtivas, levando em consideração o quanto de emissão é envolvida em cada produto. Hoje, mesmo a gasolina produzida com baixa emissão de carbono ainda não afeta o comércio internacional e isso precisa ser considerado no trade (negociação)", pontuou.

O encontro é realizado por ocasião da visita de Estado do Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi, ao país para o Brics e é promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Câmara de Comércio Índia-Brasil (CCIB) e a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da Índia (FICCI).