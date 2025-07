Paschal Donohoe é reconduzido por consenso para terceiro mandato como presidente do Eurogrupo

O novo período, com duração de dois anos e meio, terá início em 13 de julho de 2025. "Tem sido uma grande honra e privilégio servir como presidente do Eurogrupo desde 2020", afirmou Donohoe, agradecendo aos colegas pela confiança para continuar liderando os trabalhos do grupo.

O ministro das Finanças da Irlanda, Paschal Donohoe, foi reconduzido, por consenso, a um terceiro mandato como presidente do Eurogrupo. A informação foi confirmada pelo grupo de ministros da zona do euro após reunião nesta segunda-feira (7).

No comunicado, Donohoe prometeu seguir atuando como um "mediador genuíno e honesto", garantindo que "todas as vozes e posições sejam consideradas". Ele destacou que, diante de mudanças geopolíticas significativas, a área do euro demonstrou "ser muito resiliente". Segundo ele, o foco do novo mandato será "fortalecer ainda mais a nossa área monetária comum" e avançar em temas como coordenação orçamentária, euro digital, União dos Mercados de Capitais e União Bancária.