OMC: 74% do comércio fluía dentro de política não discriminatória até maio mesmo com tensões

"Apesar dos recentes anúncios de medidas tarifárias e das medidas antidumping e compensatórias existentes, cálculos preliminares indicam que aproximadamente 74% do comércio global é realizado em termos da NMF", observou a OMC.

A grande maioria do comércio global ainda fluía sob os termos de Nação Mais Favorecida (NMF) até maio, a despeito das recentes tensões comerciais, identificou a Organização Mundial do Comércio (OMC) em relatório divulgado nesta segunda-feira (7).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O status NMF estabelece que os países membros devem conceder a todos os outros membros o mesmo tratamento comercial preferencial que concedem a qualquer um deles. Isso significa que qualquer benefício comercial concedido a um país deve ser estendido a todos os outros.

Para a OMC, a NMF é um elemento fundamental do sistema comercial multilateral. O estudo conclui que o princípio segundo o qual todos os parceiros comerciais são tratados com igualdade é fundamental para promover a estabilidade no comércio mundial.

O estudo considerou dados abrangentes fornecidos pelos membros da OMC sobre a utilização do tratamento preferencial em 184 economias. Os resultados revelam que as participações comerciais da NMF variam significativamente entre economias e grupos de produtos, ressaltando a importância contínua do sistema multilateral de comércio.

A organização estima que o comércio enquadrado na categoria "tensões comerciais globais" represente aproximadamente 9% das importações globais. "Isso representa um aumento significativo em comparação aos anos anteriores, quando tais medidas afetavam uma parcela menor do comércio mundial e o uso de instrumentos de política comercial além dos remédios tradicionais era menos prevalente", nota a OMC.