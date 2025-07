OCDE: Argentina ainda enfrentará desafios significativos em processo de reformar a economia

A Argentina vive um ciclo "virtuoso" de recuperação econômica, mas ainda enfrentará desafios significativos no processo de aplicar reformas para manter o crescimento de forma "sustentável", avalia a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em relatório divulgado nesta segunda-feira (7). O grupo manteve as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) argentino de 5,2% em 2025 e de 4,3% em 2026, revertendo a contração de 1,3% em 2024.

Já a inflação ao consumidor (CPI) anual da Argentina terá forte desaceleração a 36,6% neste ano e a 14,9% no próximo, de 219,9% em 2024, avalia a OCDE, desde que o país assegure uma postura monetária restritiva. O relatório nota ainda que o nível de pobreza diminuiu no fim de 2024, depois de alcançar um pico histórico no primeiro trimestre do ano passado, graças a redução da inflação e gastos sociais bem direcionados.