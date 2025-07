Dólar sobe com acordos dos EUA, ameaças de Trump a Brics e negociações sobre IOF no foco

Os investidores também aguardam a retomada de negociações do governo Lula com o Congresso, após o ministro da STF Alexandre de Moraes suspender o ato do governo que elevava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e o decreto legislativo que derrubava o aumento. Moraes marcou uma audiência de conciliação para 15 de julho.

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna acelerou o ritmo de deflação, de 0,85% em maio para 1,80% em junho, informou a FGV. A queda foi mais intensa do que a mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de 1,60% (intervalo variava de -2,35% a -1,08%).

A caderneta de poupança teve captação líquida de R$ 2,124 bilhões em junho, segundo o Banco Central.

As reservas internacionais da China cresceram pelo sexto mês consecutivo em junho, com alta de US$ 32,17 bilhões, totalizando US$ 3,317 trilhões, impulsionadas pelo enfraquecimento do dólar. O resultado, porém, veio abaixo da expectativa do mercado, que previa US$ 3,332 trilhões.