Criptomoedas: bitcoin recua em meio à cautela com tarifas dos EUA

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin caia 0,78%, a US$ 107.749,01, e o ethereum avançava 0,38%, a US$ 2.542,28 de acordo com cotações da Binance.

O bitcoin operou em baixa nesta segunda-feira, 7, pressionado pela cautela generalizada nos mercados diante das ameaças tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Trump anunciou esta tarde uma série de novas taxações pra entrarem em vigor no dia 1º de agosto. Produtos importados Japão, Coreia do Sul, Malásia e Casaquistão receberão uma tarifa de 25%, enquanto a África do Sul será taxada em 30% e Laos e Mianmar em 40%.

Além disso, o republicano ameaçou uma tarifa adicional de 10% para "qualquer país que se alinhe com as políticas antiamericanas do Brics".

Investidores de criptomoedas também monitoram a possibilidade de novos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed). O Goldman Sachs Research mudou sua previsão para o início da flexibilização da política monetária do BC americano este ano de dezembro para setembro, citando evidências de que os efeitos das políticas tarifárias serão um pouco menores do que o esperado.

Enquanto isso, o mercado reduzia a probabilidade de corte das taxas de juros em setembro nos EUA, ainda que o mês siga sendo precificado como o mais provável para retomada da flexibilização monetária, de acordo com ferramenta do CME Group.