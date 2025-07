Com nova rodada tarifária de Trump, taxas encerram segunda em elevação

A aversão ao risco que se espalhou pelos mercados nesta segunda, 7, em reação à escalada das tensões comerciais, com novas tarifas dos Estados Unidos, também afetou a curva de juros futuros brasileira, que percorreu a segunda etapa do pregão de hoje em firme alta. A maior inclinação seguiu de perto o fortalecimento do dólar ante o real, bem como o aumento no rendimento dos Treasuries. Encerrados os negócios, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 oscilou de 14,921% no ajuste de sexta-feira para 14,925%. O DI de janeiro de 2027 passou a 14,220%, vindo de 14,174% no ajuste anterior. O DI do primeiro mês de 2028 avançou de 13,393% no ajuste da véspera para 13,480%, e o DI de janeiro de 2029, de 13,226% no ajuste antecedente a 13,340%.

Por volta do mesmo horário, o retorno do título do Tesouro americano de dois anos subia a 3,898%, o da T-Note de 10 anos alcançava 4,381% e o do T-bond de 30 anos aumentava a 4,916%. No início da tarde, logo após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar tarifas comerciais de 25% para Japão e Coreia do Sul em sua rede Truth Social, os juros futuros intermediários e longos renovaram máximas intradia, com os contratos a partir de janeiro de 2029 abrindo mais de 10 pontos-base. A ascensão chegou a perder força, mas ganhou tração novamente, depois de Trump informar a imposição de novas tarifas a outros cinco países: África do Sul, Laos, Mianmar, Malásia e Cazaquistão. "Quando a primeira bateria de tarifas de Trump foi anunciada em abril, todos os mercados se estressaram porque isso gera muita incerteza. Hoje vimos uma situação muito parecida; todo mundo corre para se defender com posições em juros e dólar", diz Tiago Hansen, diretor de gestão e economista da Alphawave Capital. O dólar à vista terminou a segunda cotado a R$ 5,4778, com alta de 0,98% ante o real. Ontem, o presidente americano ameaçou os países que integram o Brics com uma tarifa adicional de importação de 10%. Segundo declaração de Trump também em sua rede social, "qualquer país que se alinhar às políticas antiamericanas do Brics será submetido a uma tarifa adicional de 10%". Hoje, o republicano defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, que em sua visão seria "um líder forte" e "vítima de uma caça às bruxas".