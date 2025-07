Brics incomoda, diz lula em resposta a Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu nesta segunda-feira, 7, à ameaça do presidente americano, Donald Trump, de impor uma tarifa adicional de 10% aos países que se alinharem às "políticas antiamericanas do Brics", alertando ainda que "não haverá exceções". Em entrevista durante o encontro do Brics no Rio, Lula disse que o "Brics está incomodando" por propor um modelo "mais solidário" de política internacional.

Para Lula, o Brics se diferencia do atual arranjo de forças na Organização das Nações Unidas (ONU) por não ser "um clube de privilegiados". "É um conjunto de países querendo criar um outro jeito de organizar o mundo. Do ponto de vista econômico, do desenvolvimento, da relação humana", disse.

Risco real

Na visão de analistas, porém, o Brasil pode ser impactado pela ameaça de Trump. Segundo eles, ainda que seja um risco é difícil mensurá-lo uma vez que as relações comerciais seguem cobertas de incertezas às vésperas do fim da pausa tarifária de Washington, no fim do mês.

"O Brasil é certamente um dos países do Brics, não um país que eu diria que se posicionou para estar ideologicamente alinhado com a administração Trump. Então, eu diria que é justo dizer que essa ameaça poderia se aplicar ao Brasil", disse o co-chefe de títulos soberanos da América Latina da Fitch Ratings, Todd Martinez, em entrevista ao Estadão/Broadcast.