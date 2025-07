BRICS Brasil/Lula: (uso de moeda local) não tem volta; vai acontecendo até se consolidar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira, 7, que a adoção de moeda local em vez do dólar em transações internacionais é uma tendência em desenvolvimento, uma evolução sem volta. "Em 2004, nós fizemos isso com a Argentina. Em 2004 nós aprovamos um comércio entre o Brasil e a Argentina que poderia ser feito nas moedas locais", lembrou.

O presidente brasileiro concedeu uma entrevista à imprensa ao fim da Cúpula de Líderes do Brics, no Museu de Arte Moderna, no centro do Rio de Janeiro. "Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar, mas quando for com a Argentina não precisa passar, quando for com a China não precisa passar, quando for com a Índia não precisa passar. Quando for com a Europa, discute-se em euro. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado?", questionou o presidente.