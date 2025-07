Alta incerteza geopolítica eleva riscos à estabilidade financeira da zona do euro

O Banco Central Europeu (BCE) alertou nesta segunda-feira (7) que os riscos à estabilidade financeira da zona do euro aumentaram diante de uma "forte alta na incerteza geopolítica global", especialmente nas políticas comerciais. Em comunicado, o BCE ressaltou que o atual cenário eleva a probabilidade de "cenários negativos se materializarem".

Segundo o BCE, a incerteza em políticas comerciais "atingiu o nível mais alto em mais de 35 anos", num momento em que o ciclo financeiro da região segue fraco e as perspectivas de crescimento econômico permanecem tímidas. Nesse contexto, o Conselho do BCE recomenda que as autoridades nacionais "mantenham a resiliência atual do sistema bancário".