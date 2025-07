Alckmin fala em buscar alternativas para comércio exterior recíproco após ameaça de Trump

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu nesta segunda-feira, 7, que o Brasil busque mais alternativas para fortalecer o comércio exterior recíproco. A declaração foi dada após ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que países alinhados às "políticas antiamericanas do Brics" vão pagar uma tarifa adicional de 10%.

"O que nós defendemos é avançar no diálogo, como está sendo feito, e buscar mais alternativas para fortalecer o comércio exterior recíproco. Os Estados Unidos só têm a ganhar com o Brasil. Nós somos um parceiro muito importante e os Estados Unidos também é um parceiro importante, é o maior investidor no Brasil", disse durante o evento Conecta 2025 da Confederação Nacional do Comércio (CNC).