Dilma Rousseff diz desembolsos do NDB no Brasil somam US$ 4 bi, ou 18% do total

"Isso comprometeu várias coisas, comprometeu nosso desempenho em relação aos nossos objetivos, nosso planejamento estratégico de 2022 a 2026, que agora nós estamos chegando a alcançar. Ainda não alcançamos totalmente, mas até 2026 nós acreditamos que cumpriremos", disse Dilma.

A presidente disse que o NDB voltou ao mercado com uma captação de US$ 1,250 bilhão em março de 2023, e já ultrapassou a marca de US$ 16 bilhões em sua gestão.

"Desde que eu cheguei lá, nós captamos mais de US$ 16,1 bilhões", contou. "Esse ano, nessa metade do ano, nós já captamos em US$ 3,1 bilhões."

Para o Brasil, o conselho de diretores já aprovou 29 projetos, totalizando US$ 7 bilhões. Os desembolsos no Brasil totalizaram US$ 4 bilhões, representando 18% do total desembolsado pelo banco, disse Dilma. "E o NDB possui uma carteira de projeto no Brasil no valor de US$ 2,3 bilhões", acrescentou.