Ouro fecha em queda com payroll acima do esperado e dólar forte

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 3, pré-feriado nos EUA após dados mais fortes do que o esperado no payroll americano, o que diminui a chance de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) este mês e o apelo pelo metal dourado, que não rende juros. O relatório impulsionou o sentimento de risco e o dólar no exterior, pesando ainda mais sobre os aspectos de porto-seguro do ativo.

O contrato de ouro com vencimento em agosto recuou 0,50% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia em US$ 3.342,90 por onça-troy.