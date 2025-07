Bloco do Brics tem oportunidade única de liderar transição energética, diz diretor da Siemens

"Os países do Brics podem desenvolver soluções para a transição energética", afirmou, destacando também que o setor precisa crescer para poder investir em sustentabilidade.

Ele frisou também a necessidade de investir pesada e continuamente em energias limpas e a necessidade de as redes serem atualizadas para lidar com a complexidade e a viabilidade das fontes renováveis.

"O que a Siemens faz é essencial para acelerar a transição energética", disse.

O executivo participa da conferência "Construindo Coalizões para a Ação Climática no BRICS Expandido", realizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais, a Siemens Energy e o Instituto Clima e Sociedade (iCS), no Palácio da Cidade, na zona sul do Rio.