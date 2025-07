BC: fluxo cambial total em junho, até o dia 27, é negativo em US$ 3,711 bilhões

O fluxo cambial do Brasil é negativo em US$ 14,051 bilhões em 2025, até o dia 27 de junho, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 2. O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 39,196 bilhões. O comercial tem entrada líquida de US$ 25,146 bilhões.

O segmento financeiro tem compras de US$ 279,854 bilhões e vendas de US$ 319,050 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.