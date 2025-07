Ataque hacker afeta infraestrutura de empresa que atende bancos; prejuízo supera R$ 800 milhões

Segundo apurou o Estadão/Broadcast , o ataque foi de, pelo menos, R$ 800 milhões e já é considerado um dos maiores do setor financeiro brasileiro. O Banco Central confirmou o ataque, mas não informou os valores envolvidos no episódio.

A empresa C&M diz em nota que a ação criminosa incluiu o "uso indevido de credenciais de clientes" e as "medidas previstas nos protocolos de segurança C&M foram integralmente executadas diante do ataque".

A fintech BMP afirmou, em nota, que foi uma das seis instituições financeiras afetadas pelo ataque. Explicou que o ataque foi nas chamadas contas reserva, mantidas diretamente no Banco Central e utilizadas exclusivamente para liquidação interbancária, sem nenhuma relação com as contas dos clientes ou com os saldos mantidos na instituição.

"A BMP segue operando normalmente, com total segurança, e reforça seu compromisso com a integridade do sistema financeiro, a proteção dos seus clientes e a transparência nas suas comunicações", diz a nota.

"É um alerta severo para bancos, fintechs, empresas de tecnologia, de que segurança digital precisa ser um assunto estratégico, presente nas mesas dos conselhos, nos planos de continuidade de negócios e nas metas de compliance."

Movimentações em cripto

Os valores desviados pelos criminosos foram, de acordo com fontes, muito provavelmente destinados a contas de criptoativos, estratégia comum de hackers para evitar o rastreio.

De acordo com Paulo Trindade, gerente de segurança cibernética da ISH Tecnologia, as transações com ativos virtuais possibilitam o anonimato e a velocidade para movimentar grandes somas de dinheiro.

"Fontes sugerem fortemente a possibilidade de que os valores foram movimentados para contas cripto. É um padrão de um grande ataque cibernético como este, focar na questão financeira e, logo em seguida, transformar o valor roubado em criptomoedas", afirma.

A SmartPay, dona da carteira de autocustódia de criptoativos Truther, detectou movimentações atípicas nas compras de bitcoin e da stablecoin tether (moeda digital pareada ao dólar) nos primeiro minutos da segunda-feira, 30. De acordo com o CEO Rocelo Lopes, a empresa elevou os filtros para validação das transações e reteve o dinheiro.

Lopes acredita que esta foi a primeira detecção do ataque à infraestrutura tecnológica da C&M Software, que atingiu contas-reserva de seis instituições financeiras e foi confirmada pelo Banco Central nesta manhã.

A empresa devolveu os valores retidos para as instituições envolvidas. Lopes não informa quais são as empresas e nem os valores.

A Truther funciona como um aplicativo que permite a compra de bitcoin e tether com o Pix. A autocustódia significa que o usuário é quem tem as chaves privadas para acessar os ativos digitais.

Diferentemente de carteiras custodiadas por terceiros, como exchanges, a custódia própria oferece maior privacidade, mas também coloca a responsabilidade pela proteção nas mãos do usuário.

Uso de credenciais de clientes

Em nota, a C&M informou que a ação criminosa "incluiu o uso indevido de credenciais de clientes para tentar acessar de forma fraudulenta" os sistemas e serviços.

A empresa diz que está colaborando ativamente com o Banco Central e a Polícia Civil de São Paulo nas investigações. De acordo com comunicado, as medidas previstas nos protocolos de segurança C&M foram integralmente executadas diante do ataque.

Em nota, a Credsystem informa que "está ciente do incidente cibernético sofrido pela prestadora de serviços C&M Software. O impacto direto nas operações da Credsystem se restringe apenas ao serviço de PIX, que está temporariamente fora do ar por determinação do BC."

A empresa informa que está colaborando com os envolvidos para o rápido restabelecimento do serviço.