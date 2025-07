Petróleo fecha em alta, impulsionado por dólar fraco e expectativa de demanda da China

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 1º, impulsionados pela fraqueza do dólar e por expectativas com um possível aumento na demanda por parte da China, maior importadora de petróleo do mundo, após dados econômicos positivos no país asiático. No radar, investidores seguem monitorando um possível aumento de produção da commodity pela Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), bem como o cenário geopolítico no Oriente Médio.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em alta de 0,52% (US$ 0,34), a US$ 65,45 o barril. Já o Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,55% (US$ 0,37), a US$ 67,11 o barril.