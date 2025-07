Bolsas da Europa operam sem direção única em meio a incertezas de negociações tarifárias

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,35%, a 539,47 pontos.

Preocupações sobre as tarifas dos EUA e seus efeitos na economia global voltaram à tona, à medida que o prazo de 9 de julho para fechar acordos comerciais com Washington se aproxima.

Ontem, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que alguns países têm negociado de "boa fé" com Washington, mas alertou que as tarifas podem "saltar de volta" para os níveis anunciados em 2 de abril se os parceiros comerciais forem "recalcitrantes".

No noticiário macroeconômico, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro acelerou para 2% em junho, como previsto, ficando em linha com a meta oficial do Banco Central Europeu (BCE). Já o PMI industrial do bloco subiu para 49,5 no mês passado, vindo um pouco acima da leitura preliminar, mas aquém das expectativas.