SP registra mais uma queda nos preços dos combustíveis em junho, aponta Sem Parar

Os preços dos combustíveis no Estado de São Paulo voltaram a cair em junho, conforme levantamento do Sem Parar. O cenário foi influenciado por uma inflação mais controlada. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) desacelerou para 0,26% no mês, abaixo dos 0,36% registrados em maio.

Segundo a pesquisa, o diesel aditivado mostrou a maior queda, de 3,1%, passando de R$ 6,47 para R$ 6,27 por litro. O diesel comum também teve redução, com o preço caindo 1,7%, de R$ 6,26 para R$ 6,16.