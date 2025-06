Marinho: em grande parte, o que interfere no trabalho no Brasil é a política de juros

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou a criticar nesta segunda-feira, 30, o atual patamar da taxa básica de juros. Ele classificou a Selic em 15,00% ao ano como "excessivamente alta" e a chamou de "armadilha". "Nós somos escravos do juro alto, vocês sabem que juros atrapalham um bocadinho. Se não fossem os juros nesse patamar, seguramente poderíamos estar crescendo mais", disse ele em coletiva de imprensa para detalhar o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de maio.

Sobre a velocidade de criação de postos de trabalho menor do que a do ano passado (com saldo de empregos de janeiro a maio de 2025 4,9% menor que no mesmo período de 2024), ele disse: "Quem sabe isso deixa o pessoal do Banco Central feliz e possa iniciar o processo de redução dos juros."