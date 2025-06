Marinho: dos 148.992 postos gerados em maio, 98.003 são ocupados por jovens de 18 a 24 anos

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, rechaçou nesta segunda-feira, 30, declarações de que os jovens brasileiros não querem mais trabalhar em regime CLT e querem apenas empreender. As declarações do ministro foram dadas em coletiva de imprensa para comentar os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de maio.

Marinho detalhou que, dos 148.992 novos empregos formais, 98.003 é ocupado por jovens. "Números de maio nos trazem a seguinte revelação: dos 148.992 postos de trabalho, na verdade, nós temos a esmagadora maioria de jovens Nós temos nesses números 98.003 jovens de 18 a 24 anos, que pode se somar ainda no aprendiz, abaixo de 18 anos mais 26.312 vagas", disse. "Então, derruba por terra essa certeza de muita gente que diz: 'Os trabalhadores jovens não estão aceitando ir para o mercado formal de trabalho'."