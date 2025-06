Dirigente do Fed afirma ver 3 cortes de juros nos EUA em 2026 e alívio monetário em 2025

O presidente do Fed de Atlanta afirmou, no entanto, que considerando a situação atual, o BC dos EUA pode atingir a meta de 2% de inflação sem elevar a taxa de juros no país.

Em relação ao "Dot Plot", Bostic afirmou que ele não é um documento. O Dot Plot é um gráfico que representa as projeções de cada membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) para a taxa básica de juros dos EUA, os Fed Funds.

O presidente do Fed de Atlanta afirmou que todos esperam algum esfriamento da economia, mas há diferentes visões sobre em qual grau. Ele disse que os consumidores norte-americanos estão demonstrando algum nível de precaução.

Bostic mencionou que há um debate relevante sobre se as empresas conseguirão absorver o impacto das tarifas, sem repassá-las totalmente, e também o quanto o consumidor toleraria desses repasses. Disse ainda que a incerteza é um aspecto.

Segundo o dirigente do Fed, avisos antecipados sobre tarifas permitiram que as empresas gerenciassem seus processos. Com isso, ele vê um cenário em que as tarifas podem induzir um movimento mais contínuo, incremental sobre os preços e não um pico momentâneo de impacto.