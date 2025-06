Bolsas da Europa operam em baixa modesta após ganhos recentes, de olho em tarifas

Por Sergio Caldas São Paulo, 30/06/2025 - As bolsas europeias operam em baixa modesta na manhã desta segunda-feira, em um possível movimento de realização de lucros após os ganhos da semana passada, enquanto investidores seguem monitorando as negociações comerciais dos EUA antes do prazo de 9 de julho estipulado pelo governo Trump para impor as chamadas "tarifas recíprocas".

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,12%, a 543,00 pontos, depois de avançar cerca de 1,3% na última semana em meio a sinais de avanços em discussões tarifárias. O governo do Reino Unido anunciou que o acordo comercial que reduziu tarifas dos EUA para carros e peças de aeronaves britânicos entrou em vigor hoje. No horário acima, a fabricante britânica de motores para aviões Rolls-Royce subia quase 2% em Londres. Já o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse ontem à noite que as negociações comerciais com os EUA foram retomadas após o governo canadense desistir de tributar empresas de tecnologia americanas. Na sexta-feira (27), o presidente dos EUA, Donald Trump, havia suspendido as conversas com o Canadá por causa da taxação. Os EUA têm a expectativa de fechar "vários" acordos comerciais antes de 9 de julho, segundo declaração recente do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.