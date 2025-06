Bolsas da Ásia fecham sem direção única, de olho em tarifas e após PMI chinês

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O índice japonês Nikkei subiu 0,84% em Tóquio, a 40.487,39 pontos, atingindo o maior nível desde 17 de julho do ano passado, enquanto o Hang Seng caiu 0,87% em Hong Kong, a 24.072,28 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,52% em Seul, a 3.071,70 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,44% em Taiwan, 22.256,02 pontos.

Na China continental, o dia foi de ganhos: o Xangai Composto avançou 0,59%, a 3.444,43 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,09%, a 2.074,85 pontos.

Ontem (29) à noite, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse que as negociações comerciais com os EUA foram retomadas após o governo canadense desistir de tributar empresas de tecnologia americanas. Na sexta-feira (27), o presidente dos EUA, Donald Trump, havia suspendido as conversas com o Canadá por causa da taxação.

Os EUA têm a expectativa de fechar acordos comerciais antes do prazo de 9 de julho estipulado pelo governo Trump para impor as chamadas "tarifas recíprocas".