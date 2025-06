BNDES aprova R$ 445,2 milhões para a Marcopolo exportar veículos e carrocerias

Maior fabricante de carrocerias de ônibus no Brasil e uma das maiores do mundo, a brasileira Marcopolo tem 11 unidades fabris, sendo três no Brasil e oito no exterior.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 445,2 milhões (US$ 80 milhões) para a Marcopolo S.A. produzir veículos de transporte de passageiros e carrocerias que serão exportados para Chile, Peru, Argentina e países da África. O financiamento, por meio da linha BNDES Exim Pré-Embarque, permitirá que a empresa, com sede em Caxias do Sul (RS), amplie sua participação no mercado internacional.

A empresa contratou junto ao BNDES, nos últimos dois anos, cinco operações de financiamento à produção para exportação de ônibus e carrocerias para ônibus, no valor total de cerca de R$ 741 milhões.

O banco também financiou exportações de veículos e carrocerias para diversos clientes e países, no âmbito do BNDES Exim Pós-embarque, no valor aproximado de R$ 75 milhões

"O apoio às exportações das empresas brasileiras está alinhado com o objetivo estratégico do governo do presidente Lula de garantir competitividade à indústria brasileira no exterior e de promover o ingresso de divisas no país e de modernização da economia", explicou em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. "Com essa estratégia, fortalecemos setores de alto valor agregado, que geram empregos de qualidade e renda."

"Ao longo dos anos, a parceria BNDES e Marcopolo tem sido fundamental para impulsionar a nossa competitividade no mercado internacional, incentivando o aumento das exportações, a geração de empregos e o nosso desenvolvimento tecnológico no Brasil. Somos uma empresa brasileira líder na produção de carrocerias de ônibus, com forte atuação global e com produtos exportados presentes em mais de 100 países", reforçou em nota o CFO da Marcopolo, Pablo Freitas Motta.