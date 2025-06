Bezos registra intenção de vender US$ 5,4 bi de ações em meio a celebrações de casamento

Jeff Bezos, fundador e presidente executivo da Amazon.com, planejava fazer mais do que apenas trocar votos no dia do seu casamento, 27 de junho. De acordo com um formulário regulatório que ele apresentou na sexta-feira, ele também pretendia vender 25 milhões de ações da empresa de e-commerce e nuvem por US$ 5,4 bilhões, a um preço médio de US$ 217,12 cada. Naquele dia, Bezos apresentou um aviso de intenção de venda à Securities and Exchange Commission (SEC). Os números reais podem ser diferentes e há uma chance de a transação em si não ter sido executada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Amazon não respondeu imediatamente a um pedido de comentário de Bezos. Se a transação fosse concluída conforme divulgado, Bezos ainda teria muitas ações restantes após a venda planejada, que seria a primeira em 2025. De acordo com outro documento da SEC, ele possuía 908,8 milhões de ações da Amazon em uma conta pessoal antes da venda. A última venda de ações da Amazon por Bezos ocorreu nos dias 12 e 13 de novembro, quando ele vendeu um total de 3,3 milhões de ações por US$ 678 milhões, um preço médio de US$ 205,44. No fim de semana, Bezos se casou com Lauren Sánchez em um evento de três dias com presença de diversas celebridades em Veneza, na Itália. O governo do Vêneto, onde Veneza está localizada, estimou que as celebrações custaram cerca de US$ 50 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires