Banco Master nega irregularidades em transações com BRB e diz que venda segue rito normal

O Banco Master negou, por meio de nota, quaisquer irregularidades em vendas de ativos ao Banco de Brasília (BRB). Mais cedo, o jornal O Globo informou que uma auditoria do Banco Central havia identificado problemas em transações do tipo feitas desde o fim do ano passado, que poderiam inviabilizar a venda de 58% do Master ao BRB. Procurado, o BC não comentou.

"O Banco Master esclarece que a análise regulatória em curso sobre a venda de ações ao BRB segue seu rito normal. Não existe irregularidade com qualquer transação com o BRB. O Master é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central e auditada por auditorias terceiras. O Banco segue confiante na conclusão positiva da negociação com o BRB", diz o Master.