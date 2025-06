Trump suspende negociações comerciais dos EUA com Canadá e promete tarifas nos próximos dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o encerramento imediato das negociações comerciais com o Canadá. Em publicação na Truth Social nesta sexta-feira, o republicano informou que comunicará as tarifas que o país vizinho enfrentará "dentro dos próximos sete dias".

"Eles estão obviamente copiando a União Europeia, que fez a mesma coisa e está atualmente em discussão conosco", escreveu Trump. "Com base nesse imposto flagrante, estamos encerrando TODAS as discussões sobre comércio com o Canadá, com efeito imediato", acrescentou.