Sentimento do consumidor nos EUA sobe a 60,7 em junho, mostra pesquisa final

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses recuaram, de 6,6% em maio para 5,0% em junho, e ficou veio ligeiramente abaixo da leitura preliminar, de 5,1%. Já para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação teve queda entre um mês e outro, de 4,2% para 4,0%, também abaixo do dado preliminar do mês (4,1%).

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, subiu de 52,2 em maio para 60,7 em junho, no primeiro aumento em seis meses, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 27. O resultado veio acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 59,8, e levemente acima da leitura preliminar do mês (60,5).

"Ambas as leituras de inflação são as mais baixas em três a quatro meses", aponta a Universidade de Michigan. "Ainda assim, as expectativas de inflação permanecem acima dos níveis vistos ao longo da segunda metade de 2024, refletindo a crença generalizada de que os riscos para a inflação não desapareceram completamente", completa.

Em comunicado, a instituição ainda destaca que, apesar do aumento do sentimento do consumidor, o índice "permanece bem abaixo (cerca de 18%) da alta pós-eleitoral observada em dezembro de 2024".

"As percepções dos consumidores ainda indicam, de forma geral, uma desaceleração econômica e um aumento da inflação por vir", acrescenta a Universidade.

De acordo com a nota, os consumidores seguem preocupados com o possível impacto das tarifas e não parecem associar, ao menos por enquanto, os desdobramentos no Oriente Médio à economia.