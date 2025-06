Dólar recua com avanço comercial e de olho em PCE dos EUA e dados locais

O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 27, reagindo a dados locais benignos de desemprego e inflação no Brasil, além de se ajustar à valorização de alguns pares do real, como peso mexicano, peso chileno e rand sul africano após acordo comercial entre EUA e China e sinais de avanço nas negociações com a União Europeia. O dólar à vista renovou mínima a R$ 5,4620 (-0,67%) mais cedo, diante da inversão de sinal para baixo do dólar ante moedas fortes após o índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos EUA vir em linha com as projeções do mercado e expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve neste ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos EUA subiu 0,1% em maio na comparação mensal e 2,3% na anual, conforme divulgado pelo Departamento do Comércio, alinhado às expectativas dos analistas. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta sexta que vê uma redução da tensão com a China e que as tarifas de 20% sobre o fentanil na China permanecem em vigor, totalizando 30% de sobretaxas para Pequim. O presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, disse que continua prevendo dois cortes de juros em 2025 No Brasil, a taxa de desemprego caiu para 6,2% no trimestre encerrado em maio, de acordo com a Pnad Contínua divulgada pelo IBGE. O resultado ficou abaixo dos 7,1% de um ano antes, dos 6,6% do trimestre até abril e igual ao piso das projeções do mercado. A massa de renda alcançou novo recorde aos R$ 354,6 bilhões.