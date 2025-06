Confiança do Comércio sobe 0,6 ponto em junho ante maio, para 89,3 pontos, diz FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) teve um avanço de 0,6 ponto na passagem de maio para junho, a terceira alta consecutiva, levando o indicador ao nível de 89,3 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 27. Em médias móveis trimestrais, o Icom avançou 2,1 pontos em junho.

"A confiança do comércio encerra o primeiro semestre do ano em alta, recuperando parte do que foi perdido nos primeiros meses do ano. O resultado favorável de junho já mostra sinais de desaceleração e chama atenção pela sua concentração, tanto no horizonte temporal quanto nos segmentos. A queda nos indicadores sobre a percepção do momento atual sugere um ritmo mais fraco da demanda no mês e deixa um alerta sobre a continuidade do ano. A trajetória da confiança nos próximos meses ainda não está clara. Por um lado, as pressões inflacionárias e o ciclo de juros em alta, tendem a desacelerar o ritmo do setor. Por outro lado, o mercado de trabalho aquecido contribui favoravelmente para a demanda do setor", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.