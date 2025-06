Concessões no crédito livre sobem 0,2% em maio ante abril, afirma BC

As concessões de crédito livre dos bancos subiram 0,2% em maio, na comparação com abril, para R$ 573,7 bilhões, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 27. No acumulado de 12 meses, crescem 15,2%. Os dados não incorporam ajustes sazonais.

As concessões para pessoas físicas caíram 1,3%, de abril para maio, para R$ 305,3 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 12,6%. As concessões para empresas subiram 1,9% no mês, para R$ 268,4 bilhões. Em 12 meses, têm alta de 18,3%.