Bolsas de NY fecham em alta em alta com recordes no S&P 500 e Nasdaq

O Nasdaq fechou aos 20.273,46 pontos, após subir 0,52%. Na sessão, o índice renovou sua máxima intradiária ao tocar 20.311,51 pontos. Dow Jones fechou com alta de 1%, aos 43.819,27 pontos. O S&P 500 fechou em alta de 0,52%, no nível recorde de 6.173,07 pontos. Na sessão, atingiu 6.187,68 pontos, máxima intradiária.

As bolsas de Nova York fecharam a sexta-feira, 27, em alta, com o otimismo voltando a predominar e levando o S&P 500 e o Nasdaq a novas máximas históricas de fechamento. Os índices chegaram a baquear durante a tarde com comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionados a tarifas com o Canadá, mas o apetite ao risco acabou prevalecendo, com otimismo sobre acordo finalizado com China, mesmo após dados mistos da economia norte-americana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Nvidia subiu 1,76% e completou cinco altas consecutivas, refletindo o contínuo otimismo com produtos de inteligência artificial. A fabricante líder de chips de inteligência artificial manteve o título de empresa mais valiosa do mercado, com capitalização de US$ 3,847 trilhões.

As ações da Nike dispararam 15,2%, a US$ 72,04, e responderam pela maior alta porcentual do S&P 500 após a mudança de foco da empresa de produtos esportivos para o desempenho atlético em detrimento de produtos de estilo de vida ter o potencial de desacelerar a queda nas vendas e ajudar a impulsionar uma recuperação duradoura, afirmam analistas.

O preço alvo para as ações da Nike foi elevado por vários bancos, ente eles o Barclays (de US$ 53 para US$ 64), Morgan Stanley (US$ 61 para US$ 64) e Goldman Sachs (de US$ 72 para US$ 81) na esteira do balanço.

A Boeing subiu 5,9%, para US$ 214,55. O analista Olivier Brochet, da Rothschild & Co. Redburn, afirmou em nota de pesquisa que mudanças positivas na gigante aeroespacial estavam começando a dar frutos. Brochet elevou a recomendação da Boeing de neutra para compra e elevou seu preço-alvo de US$ 180 para US$ 275.