Taxas de juros ficam estáveis após IPCA-15 mais fraco e queda do IOF

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quinta-feira, 26, junto com o dólar em meio a forças divergentes. O IPCA-15 subiu 0,26% em junho, ficando abaixo da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de 0,31%. O viés é de alta no dólar, enquanto os rendimentos dos Treasuries recuam.

Já o relatório de Política Monetária (RPM) mostra que as projeções para hiato do produto seguem elevadas. Além disso, o governo sofreu uma derrota no Congresso após o Senado aprovar o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos de decretos do governo Lula sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).