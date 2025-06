Petrobras é a grande vencedora do 5º Leilão de Petróleo da União; disputa movimentou R$ 28 bi

A Petrobras foi a maior vencedora do 5º Leilão de Petróleo da União realizado na manhã desta quinta-feira, 26, pela Pré-Sal Petróleo (PPSA). A empresa ficou com três dos 7 lotes licitados, que totalizam 36,5 milhões de barris, dos 74,5 milhões colocados à disposição dos participantes. A empresa levou os lotes 1, 4 e 7.

O valor ajudará a engordar os cofres públicos, mas entrará aos poucos, à medida que a carga de petróleo é entregue aos vencedores.

A Petrochina, em parceria com a Refinaria de Mataripe, arrematou os lotes 5 e 6 - juntos, correspondem a 10 milhões de barris de petróleo.

A dupla inclusive fez o menor deságio já visto nos leilões da PPSA, oferecendo um lance de US$ 0,65 de desconto por barril em relação ao barril de Brent datado.

A Galp, em parceria com a ExxonMobil, ficou com o lote 2, de 14 milhões de barris, com um lance de US$ 1,35 por barril.