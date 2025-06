Lula deve discutir derrota sobre IOF com equipe nesta quinta, diz Jaques Wagner

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve se reunir na manhã desta quinta-feira, 26, com integrantes de sua equipe para decidir o que o governo fará sobre a derrubada do decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O senador disse que ainda não se sabe se o governo pretende judicializar a decisão do Congresso e minimizou o resultado. "Estive com o presidente um pouco antes da votação lá no Palácio do Planalto. Ele é um homem muito amadurecido, tranquilo. Derrotas e vitórias fazem parte da caminhada. Não tem estresse", disse o senador, após a votação.