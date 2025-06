Alívio externo e IPCA-15 menor que previsto estimulam Ibovespa, apesar de derrota do IOF

A valorização dos índices de ações do ocidente e das commodities impulsionavam o Ibovespa perto do fim da manhã desta quinta-feira, 26, bem como o alívio no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), embora as preocupações fiscais prossigam no radar. Os investidores digerem a derrubada do decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), diante de uma agenda carregada.

Ontem, sob temores fiscais, o Ibovespa fechou em baixa de 1,02%, aos 135.767,29 pontos, dado o anúncio de que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), havia pautado para quarta-feira à tarde a sessão para votar o Projeto de Decreto Legislativo (PDL), que revoga o decreto do governo Lula com o aumento do IOF.