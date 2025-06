Dólar sobe para R$ 5,55 com votação de decreto do IOF

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (25) vendido a R$ 5,554, com alta de R$ 0,035 (+0,63%). A cotação abriu em alta. Na máxima do dia, por volta das 12h30, chegou a R$ 5,57, antes de desacelerar ao longo da tarde.

A moeda norte-americana está no maior nível desde 10 de junho. Apesar da alta de hoje, a divisa tem queda de 2,87% em junho e 10,11% em 2025.

O mercado de ações também teve um dia intenso. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 135.768 pontos, com queda de 1,02%. O indicador está no menor nível desde 9 de junho.

A decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Repúblicanos-PB), de pautar para esta quarta-feira a votação do projeto que derruba o decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) provocou turbulências no mercado financeiro. Se o decreto for derrubado, a arrecadação do governo deverá ter prejuízo de R$ 7 bilhões a R$ 10 bilhões em 2025.