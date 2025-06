Confiança da construção sobe 0,7 ponto em junho, a 94 pontos, diz FGV, após recuar 0,3 em maio

O Índice de Confiança da Construção (ICST) avançou 0,7 ponto porcentual na passagem de maio para junho, a 94 pontos, após ter recuado 0,3 ponto em maio, informou nesta quarta-feira, 25, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, a média móvel trimestral do índice recuou 0,4 ponto, sexta queda consecutiva.

"As medidas recentes, de criação de nova faixa para o programa Minha Casa Minha Vida, trouxeram perspectivas mais positivas para a demanda e alavancaram as expectativas das empresas do mercado de Edificações", observou, em nota, a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo.