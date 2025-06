EUA: Trump diz que Powell é burro e teimoso e volta a pedir corte dos juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a desferir ataques contra o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e a defender o corte das taxas de juros, na madrugada desta terça-feira, 24.

"O 'Atrasado Demais' Jerome Powell, do Fed, estará no Congresso hoje [terça] para explicar, entre outras coisas, porque ele se recusa a baixar os Juros", escreveu Trump na rede Truth Social. "A Europa teve 10 cortes, e nós tivemos ZERO. Sem inflação, grande economia. Nós devíamos estar com ao menos dois ou três pontos a menos."