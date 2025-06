Bolsas da Europa fecham em alta, com apetite por risco após cessar-fogo entre Israel e Irã

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 24, a maioria acima de 1%, em sessão que contou com apetite por risco por conta do cessar-fogo anunciado entre Israel e Irã. A redução das tensões no Oriente Médio impulsionou uma série de ativos e derrubou os preços do petróleo, o que acabou pesando em ações do setor. Além disso, as perspectivas para a política monetária pelos principais bancos centrais foram observadas, com importantes declarações.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,11%, a 540,98 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,01%, a 8.758,99 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 1,60%, a 23.641,58 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 1,04%, a 7.615,99 pontos.