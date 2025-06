UE diz que não abdicará do poder de tomar decisão em acordo comercial com EUA

A União Europeia não abrirá mão do direito de definir suas próprias regras em troca de um acordo comercial com os Estados Unidos, disse uma alta autoridade.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que lidera o órgão executivo do bloco, fez os comentários após o The Wall Street Journal noticiar na semana passada que o escritório do Representante Comercial dos EUA havia divulgado um rascunho de "acordo sobre comércio recíproco" estabelecendo possíveis concessões da UE a uma série de questões políticas.