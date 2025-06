Relatório do Fed aponta que tarifas podem ter influência em repique na inflação de bens nos EUA

Segundo o documento, o mercado de trabalho está em boa forma no país, com um ritmo moderado de criação de empregos até agora neste ano e a taxa de desemprego em um nível baixo.

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em relatório de política monetária apresentado ao Congresso dos Estados Unidos, apontou que a inflação continuou a se moderar este ano no país, embora permaneça relativamente elevada. De acordo com a autoridade, há alguns sinais iniciais de que tarifas mais altas sobre importações de produtos dos EUA estão elevando os preços de certos bens de consumo.

"Os efeitos sobre os preços ao consumidor nos EUA do aumento das tarifas de importação neste ano são altamente incertos, visto que a política comercial continua evoluindo, e ainda é cedo para avaliar como os consumidores e as empresas responderão", aponta o Fed.

Embora as medidas de expectativas de inflação de curto prazo tenham subido acentuadamente neste ano, refletindo preocupações com tarifas, a maioria das medidas de expectativas de longo prazo permaneceu dentro da faixa de valores observada na década anterior à pandemia e continua amplamente consistente com a meta de inflação de 2%, aponta o Fed. "A atual postura da política monetária da autoridade a deixa bem posicionada para aguardar por mais clareza sobre as perspectivas de inflação e atividade econômica e para responder no tempo correto a potenciais desenvolvimentos", avalia.

Embora o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real tenha sido pausado no primeiro trimestre, o crescimento da demanda doméstica final privada foi moderado, refletindo um aumento modesto nos gastos do consumidor e um salto nos gastos de capital, avalia o Fed. No entanto, as medidas de sentimento das famílias e das empresas caíram este ano em meio a preocupações com os efeitos de tarifas mais altas sobre a inflação e o emprego, bem como à maior incerteza sobre as perspectivas econômicas.

O Fed também continuou reduzindo suas participações em Treasuries e títulos lastreados em hipotecas de agências (MBS) e, a partir de abril, desacelerou ainda mais o ritmo de declínio para facilitar uma transição suave para amplos saldos de reservas. O funcionamento do mercado de Treasuries permaneceu ordenado, mas a liquidez caiu significativamente para níveis vistos pela última vez no início de 2023, aponta.