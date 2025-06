Japão discute plano de reduzir emissão de JGBs de longo prazo com principais negociadores

O Ministério das Finanças do Japão planeja reduzir a emissão de títulos do governo japonês (JGBs, pela sigla em inglês) de longo prazo, depois de um forte avanço nos rendimentos dos papéis ter alarmado os mercados.

Em reunião com os principais negociadores de JGBs nesta sexta-feira, o ministério colheu opiniões sobre seu plano de cortar as ofertas de títulos de 20 anos em 200 bilhões de ienes (o equivalente a US$ 1,37 bilhão) a cada leilão e as de JGBs de 30 e 40 anos em 100 bilhões de ienes, também a cada leilão, até março de 2026. A proposta é que as reduções comecem em julho.