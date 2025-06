Diretor do Fed defende discussão sobre corte de juros já na próxima reunião, em julho

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller defendeu nesta sexta-feira, 20, que a autoridade monetária deve considerar um corte de juros na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), em julho.

O diretor do Federal Reserve minimizou o impacto das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a trajetória de preços. Na entrevista à CNBC, o dirigente projetou que as sobretaxas não causarão uma escalada persistente da inflação.

Para ele, o efeito será pontual. As empresas não repassarão a totalidade dos custos ao consumidor final, sobretudo se for uma tarifa de 10%, na visão de Waller.

O dirigente acrescentou que os indicadores disponíveis até o momento não motivam uma preocupação significativa.