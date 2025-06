Delegado da PF Ricardo Saadi assume a presidência do Coaf a partir de julho

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a nota, a experiência do delegado contribuirá para produzir inteligência financeira e supervisionar setores econômicos, combatendo a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

"O presidente do Banco Central do Brasil agradece a Ricardo Liáo, servidor aposentado dessa casa, pelos serviços prestados, reconhecendo e valorizando todo o empenho, dedicação e profissionalismo com que conduziu suas funções ao longo do período em que se dedicou ao Coaf", diz a nota.