Bolsas da Europa operam em baixa, de olho no Oriente Médio e à espera de decisão do BoE

São Paulo, 19/06/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, à medida que o conflito entre Israel e Irã continua desestimulando compras de ações e com investidores à espera do anúncio de juros do Banco da Inglaterra (BoE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por volta das 7h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,31%, a 538,67 pontos.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, se reuniu com assessores de segurança pela segunda vez em dois dias para avaliar a possibilidade de lançar um ataque militar contra o Irã em meio ao confronto com Israel.

Logo mais, o BoE anuncia decisão de juros. É amplamente esperado que o BC britânico mantenha sua taxa básica de juros em 4,25% em meio às incertezas da política tarifária do governo Trump, assim com fez o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) ontem.

Outros BCs europeus, no entanto, cortaram seus juros em 25 pontos-base entre ontem em hoje com o argumento de que a inflação desacelerou mais do que esperado. Foi o caso do sueco Riksbank, ontem, e do suíço SNB e do norueguês Norges Bank, hoje.